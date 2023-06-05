Винивитин якобы признался в обстреле автомобиля с наемниками "Вагнера" во время их побега из Бахмута.

Главарь боевиков ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на предложение русских добровольцев из Легиона "Свобода" России обменять захваченного накануне оккупантами подполковника 72-й бригады Романа Винивитина, якобы расстрелявшего бежавших из Бахмута "вагнеровцев".

В комментарии своей пресс-службе Пригожин заявил, что Винивитин не был взят в плен, а задержан и передан правоохранителям. Более того, никого из русских "вагнеровцы", по словам главаря ЧВК, "отдавать не готовы".

"По поводу обмена. Подполковник 72-й бригады не был взят в плен. Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Ну и естественно, никого из русских в обмен на русских мы отдавать не готовы", - сказал Пригожин.

Видео дня

Вместе с тем, он добавил, что будет инициировать обмен пленными с украинской стороной: "Хочу обратить внимание, что за украинской стороной есть небольшой должок по количеству обменных пленных, поэтому попробуем напомнить о нем".

Обмен пленными - что известно о ситуации

Накануне добровольцы из Легиона "Свобода" России предложили Пригожину обменять нескольких оккупантов, захваченных во время "рейдов" в пограничные российские регионы, на командира 72 бригады ВС РФ подполковника Романа Винивитина. Последний якобы признался в обстреле автомобиля с наемниками "Вагнера" во время их побега из Бахмута.

В то же время в "Российском добровольческом корпусе" отметили, что всех пленных военнослужащих ВС РФ передали украинской стороне для обмена с Россией "по официальной процедуре".

Партизаны захватили пленных, среди них якобы могут быть раненые, во время боев в Новой Таволжанке (Белгородская область РФ) и сначала предлагали их возвращение в обмен на встречу с белгородским гауляйтером Вячеславом Гладковым. Тот, несмотря на обещания, на место встречи - в местную церковь - не явился.

Позже Пригожин сообщил, что готов приехать на обмен лично, если туда прибудет президент Украины Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: