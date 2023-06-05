Тот говорит, что поступил так из-за личной неприязни.

Главарь российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опубликовал видео с задержанным подполковником Вооруженных сил РФ, которого он обвинил в обстреле его наемников.

Ролик он опубликовал в своем Telegram-канале, отвечая на вопрос пропагандистов о том, "могло ли это быть ошибкой". "Держите вишенку на торте, чтобы не оставалось никаких сомнений", - подписал видео главарь "вагнеровцев".

Оккупант называет себя командиром 72-й бригады и говорит, что в состоянии алкогольного опьянения обстрелял машину "вагнеровцев" из-за "личной неприязни". Также он говорит, что ранее он и его сослуживцы разоружили группу наемников.

- Сколько вас было?

- 10-12 человек.

- Помимо этого, кто еще был там?

- Мотострелковая рота.

"Вагнеровцы" вступили в бой с военными РФ: что известно

2 июня Пригожин обвинил Министерство обороны РФ в минировании путей отхода "вагнеровцев" из Бахмута зарядами "Змей Горынычей" и противотанковых мин.

По его словам, таким образом что хотели "встретить" продвигающиеся подразделения наемников.

4 июня он опубликовал рапорт, в котором говорится, что российские солдаты не только минировали их тыловую зону, но и открыли по ним огонь.

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