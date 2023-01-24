По мнению Пригожина, журналистам нужно запретить делать критикующие "вагнеровцев" публикации, а нарушителей сажать в тюрьму на срок до 5 лет.

Глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин обратился к Госдуме с требованием ввести уголовную ответственность за любую негативную информацию о наемниках, в том числе завербованных зэков.

Фото обращения опубликовал Telegram "База". В качестве наказания критиков ЧВК "Вагнера" Пригожин предлагает сажать на пять лет.

По мнению главаря террористов, СМИ, блогеры и телеграм-каналы выставляют их в "неприглядном свете, представляя злодеями и преступниками" и помогают "врагам государства".

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"Подобную практику необходимо жестко пресечь", - заявил Пригожин и попросил спикера Госдумы Володина внести в УК статью 280.5 "О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных".

По мнению Пригожина, журналистам нужно запретить делать подобные публикации, а нарушителей сажать в тюрьму на срок до 5 лет.

Пригожин вербует зэков на войну в Украину

Еще летом в сети появилось видео в одной из тюрем России, как Евгений Пригожин лично призывал заключенных присоединиться к ЧВК "Вагнер", а взамен получить амнистию.

Впоследствие Пригожин начал открытую вербовку зэков в "вагнеровцы". Таких "военных" он отправляет в качестве "пушечного мяса" первыми разведовать позиции ВСУ – без поддержки тяжелой техники.

По оценкам экспертов, вагнеровцы, среди которых большинство – вчерашние заключенные, могут составлять около четверти всех российских сил в Украине.

Украинская разведка объясняет рекрут зэков в России нехваткой желающих воевать против ВСУ. По словам многих военных экспертов, мобилизация заключенных и переброска их на войну в Украину не изменит ситуации на поле боя.

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