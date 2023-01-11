Боевики "Группы Вагнера" в настоящее время составляют около четверти от общего числа российских войск в Украине. Об этом пишет британское издание The Guardian.
По словам представителей одной из западных разведок, роль "группы Вагнера" в российской военной кампании против Украины постоянно растет.
"Существует реальная вероятность того, что вагнеровцы сейчас составляют четверть или более российских комбатантов", – заявил журналистам неназванный чиновник.
В то же время аналитики говорят о низкой эффективности "вагнеровцев", которые продвигаются на Бахмутском направлении невероятно медленными темпами.
"Иногда требуется две недели, чтобы взять один дом", – констатирует собеседник издания.
Участие "вагнеровцев" в войне против Украины
Ранее существовавшая как группа элитных наемников "группа Вагнера" перешла к практике массовой вербовки заключенных и просто всех желающих после весенних неудач в войне РФ против Украины.
Благодаря активной медиа-кампании куратор "вагнеровцев" Евгений Пригожин сумел создать для своих боевиков публичный образ самой боеспособной единицы среди всех российских сил. Однако Пентагон указывает на сильную зависимость "вагнеровцев" от российской армии и государства в целом.
Тем не менее, наблюдатели фиксируют рост влияния Пригожина и его "группы Вагнера" на российское государство. Украинские военные также констатируют, что численность боевиков этой группировки на фронте растет.