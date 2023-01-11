Западные разведки констатируют растущую роль наемников в российской военной стратегии против Украины.

Боевики "Группы Вагнера" в настоящее время составляют около четверти от общего числа российских войск в Украине. Об этом пишет британское издание The Guardian.

По словам представителей одной из западных разведок, роль "группы Вагнера" в российской военной кампании против Украины постоянно растет.

"Существует реальная вероятность того, что вагнеровцы сейчас составляют четверть или более российских комбатантов", – заявил журналистам неназванный чиновник.

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В то же время аналитики говорят о низкой эффективности "вагнеровцев", которые продвигаются на Бахмутском направлении невероятно медленными темпами.

"Иногда требуется две недели, чтобы взять один дом", – констатирует собеседник издания.

Участие "вагнеровцев" в войне против Украины

Ранее существовавшая как группа элитных наемников "группа Вагнера" перешла к практике массовой вербовки заключенных и просто всех желающих после весенних неудач в войне РФ против Украины.

Благодаря активной медиа-кампании куратор "вагнеровцев" Евгений Пригожин сумел создать для своих боевиков публичный образ самой боеспособной единицы среди всех российских сил. Однако Пентагон указывает на сильную зависимость "вагнеровцев" от российской армии и государства в целом.

Тем не менее, наблюдатели фиксируют рост влияния Пригожина и его "группы Вагнера" на российское государство. Украинские военные также констатируют, что численность боевиков этой группировки на фронте растет.

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