Оккупанты утверждают, что ЧВК терпит большие потери.

Наемники российской ЧВК "Вагнер" сами опровергли пропагандистские заявления о якобы взятии Соледара, жалуясь Генштабу ВС РФ, которому они не подконтрольны, на большие потери.

Двое боевиков в балаклавах и со свастикой "вагнеровцев" записали ролик на окраине города. Оккупанты утверждают, что ЧВК терпит большие потери.

"Город не взят еще до конца. У нас много, очень много потерь. Евгений Викторович (главарь "вагнеровцев" Пригожин – УНИАН) сказал стоять до конца. Хочу Генштабу нашему передать: п*дары, бл*ть, людей шлите, патроны", - заявил террорист на камеру.

Журналист Денис Казанский считает, что это видео может быть частью широкой медийной кампании "повара Путина" Евгения Пригожина по дискредитации российского военного командования.

"Вагнеровцы" не подчиняются Генштабу, а являются автономным "органом", подконтрольным лично Пригожину, посему критика в адрес Минобороны РФ кажется странной.

Этому предшествовал публичный "наезд" Пригожина на Шойгу за то, что Минобороны РФ в заявлении о "взятии" Соледара не упомянули участия в боях "вагнеровцев".

Бои за Соледар – актуальное

Российские войска начали активный штурм более недели назад – после того, как не смогли добиться успехов в наступлении на Бахмут.

Среди прочего, оккупанты хотят окружить украинские силы в городе, отрезать группировку ВСУ от путей снабжения, но западные эксперты сомневаются, что врагу это удастся.

По словам министра обороны Алексея Резникова, боевики "Вагнер" использовали тактику атак волнами пехоты, в результате чего они понесли огромные потери.

Появились многочисленные фото и видеоподтверждения того, что Пригожин буквально забрасывает позиции ВСУ "мясом". Еще недавно в сети гулял кадр усеянного трупами российских солдат поля где-то на Бахмутском направлении.

В настоящее время за город продолжаются бои, подтвердил украинский военный из Соледара.

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