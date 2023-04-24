Если город Бахмут будет захвачен, ситуация для российских наемников будет еще хуже, считает Пригожин.

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, чьи наемники долгие месяцы пытаются взять украинскую крепость – город Бахмут в Донецкой области – размечтался о захвате польской Варшавы.

Так, отвечая на вопрос о том, каким он видит ближайшее будущее на фронте, Пригожин заявил, что ожидает начала украинского контрнаступления после того, как город Бахмут будет захвачен, и прогнозирует, что ситуация для российских наемников будет непростой.

"После того, как мы возьмем Бахмут, безусловно, украинская армия воспользуется тем, что ЧВК "Вагнер" втянута внутрь города, будет резать нас с двух сторон с флангов. И поэтому я верещу по поводу флангов. Далее, как только будет взят Бахмут. … Вектора сходятся: взятие Бахмута, контрнаступление, поставка зарубежной техники, наша полная безалаберность – всё сходится в одну точку. Зеленскому надо ударить без промаха, и он, как бы его ни критиковали, делает это высокопрофессионально. И нам надо заниматься тем же самым. А мы пока ходим писями меряемся, сопли жуем и праздники празднуем", – заявляет Пригожин в комментарии, распространенном его пресс-службой.

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При этом он хвалится перспективою взятия Бахмута, заявляя, что этим открывается путь на Варшаву.

"Группы украинских войск, которые находятся сейчас внутри Бахмута и нами атакуются, занимают площадь фактически километр на два. Поэтому они никаким образом никому сейчас вокруг не мешают, и оперативный простор прямо до Варшавы уже полностью открыт, если считать, что он будет после взятия Бахмута", – говорит Пригожин.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Российские оккупанты в течение долгих месяцев пытаются взять город Бахмут в Донецкой области. И хотя, как утверждала украинская сторона, у противника были некоторые успехи, получить полный контроль над городом врагу не удается.

Сегодня на Бахмутском направлении ситуация напряженная, идут тяжелые бои. Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский сообщал, что несмотря на неудачи, противник не перестает пытаться окружить город Бахмут и для этого использует все имеющиеся средства и силы.

Ожидается, что оккупанты будут стараться захватить город до того, как ВСУ перейдут к контрнаступлению.

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