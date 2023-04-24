Украинские воины в Бахмуте активно контратакуют, отметил командующий Восточной группировкой войск.

На Бахмутском направлении ситуация напряженная, идут тяжелые боевые действия, противник потерпел неудачи.

Несмотря на неудачи, противник не перестает пытаться окружить город Бахмут и для этого использует все имеющиеся средства и силы, публикует сведения командующего Восточной группировкой войск Вооруженных сил Украины генерал-полковника Александра Сырского Минобороны Украины.

"...В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачи ...наши бойцы осуществляют в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время", - отметил Сырский.

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Враг уже не один месяц пытается взять под полный контроль Бахмут и несет очень серьезные потери. Украинская сторона сообщала, что противник в городе имеет некоторые успехи.

В американском Институте изучения войны (ISW) сообщили, что военное руководство РФ ставит задачу своим прихвостням завершить захват города до того, как начнется контрнаступление ВСУ.

По словам президента Владимира Зеленского, что украинская сторона не может отказаться от обороны этого населенного пункта, поскольку его захват поможет противнику сделать фронт шире.

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