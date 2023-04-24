В Институте заявили, что оккупанты намереваются захватить город до начала контрнаступления ВСУ.

Российское военное руководство ставит задачу завершить захват Бахмута до начала украинского контрнаступления, если это возможно.

Об этом говорится в свежей сводке Института изучения войны (ISW). Аналитики отметили, что наемники "Вагнера" продолжают нести большие потери, но в надежде захватить город, для поддержания наступления минобороны РФ задействовало соединения ВДВ, чтобы позволить "Вагнеру" полностью сосредоточиться на городских боях.

"Финансист и главарь "Вагнера" Евгений Пригожин передал северный и юго-западный фланги минобороны РФ и подтвердил, что соединения ВДВ таким образом поддерживают главные усилия "Вагнера" в Бахмуте", - говорится в сводке.

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Эксперты добавили, что поддержка ВДВ в этом районе, вероятно, позволит "вагнеровцам" добиться большего успеха в городе и может убедить украинские силы отступить. "Подразделения ВДВ под Бахмутом, вероятно, более удалены от прямых, очень истощающих городских боев, чем части "Вагнера", и, таким образом выйдут из боев за Бахмут в значительно лучшей форме, чем наемники ЧВК", - отметили аналитики.

В ISW подчеркнули, что заявление о совместной работе "Вагнера" и российских ВДВ вокруг Бахмута предполагает, что военное руководство стремится сотрудничать с Пригожиным, несмотря на ранее растущие трения, чтобы ускорить захват Бахмута. "О явном желании минобороны РФ уменьшить трения с "Вагнером" из-за Бахмута также свидетельствует очевидное повторное назначение бывшего командующего ВДВ и связанного с "Вагнером" генерал-полковника Михаила Теплинского на неуказанную, но "крупную" роль в Украине", - пояснили ситуацию в Институте.

Там добавили, что российское военное руководство выдало наемникам в Бахмуте танки Т-90, что говорит о намерении ускорить захват Бахмута.

Кроме того, как указали в ISW, некоторые нерегулярные российские формирования также действуют под Бахмутом, хотя они более ограничены в возможностях, чем "Вагнер". В частност, в Институте отметили, что под Бахмутом замечен добровольческий отряд "Листан", входящий в состав соединения "Донской казак".

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