Кремлевские рупоры уверены, что правительства этих стран надо русифицировать.

В эфире федерального канала РФ вновь взялись угрожать странам Балтии. На этот раз в эфире пропагандистской программы профессор, декан высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил, что Россия "завоюет" страны-соседи, если они не "прогнутся" под нее.

Как сообщает Телеграм-канал "НеШутки", Третьяков заявил, что страны Балтии - это "проход России в Балтийское море". Поэтому, он требует, чтобы в правительствах Литвы, Латвии и Эстонии были "русские представители".

"Поставить политические условия этим странам, их руководству, пусть узнают, кто за ними стоит, чтобы они знали, что они должны в любом случае сделать так, как мы им сказали. Иначе их придется завоевать", - заявил опальный россиянин.

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Третьяков также добавил, что это его "предложение". Пропагандист Соловьев в ответ пренебрежительно поставил под сомнение государственность стран Прибалтики. "Почему мы говорим о государственности этих территорий как о состоявшемся факте?", - спросил пропагандист.

Роспропаганда в действии

В РФ продолжается массовое зомбирование населения ерундой об Украине, Европе и США. Сейчас пропагандисты прибегли к влиянию на общество через магов, экстрасенсов и других мошенников. Раньше такие "эксперты" в прямом эфире федерального канала убеждали россиян, что их страна станет "оазисом света", а Украины не будет.

Совсем недавно в эфире одного из федеральных каналов появился дворник, к которому "пришла Ванга". Вместо того, чтобы отправить мужчину к психиатру, российская пропаганда пригласила его гостем в одно из ток-шоу.

Потом российская пропаганда поняла, что уже зомбировала население пророчествами "деда Ванги", а теперь нашла еще и "посланника Ванги" из Афганистана. Он якобы "напророчил" приближение падения Европейского Союза.

А недавно рупоры Кремля показали странный сюжет о Зеленском и "вашингтонских ведьмах".

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