Он обвинил в "посмертной травле" Сталина Никиту Хрущева.

Правнук Сталина Селим Бенсаад обратился к российскому президенту Владимиру Путину с предложением реабилитировать "красного" диктатора, пишут российские СМИ.

Бенсаад утверждает, что против Сталина была развернута "информационная война", "расчеловечивание", создание образа "кровавого диктатора".

Он обвинил в "посмертной травле" Сталина, а также в реабилитации "бандеровцев" Никиту Хрущева.

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До этого в России предлагали вернуть останки Сталина в Мавзолей.

Реабилитация СССР в России

В своих агрессивных речах российский президент Владимир Путин регулярно ссылается на советское прошлое, в частности на авторитет Иосифа Сталина, оправдывая вторжение в Украину.

В самой России репрессии в СССР, направленные против отдельных наций и групп населения, не считают преступлениями, а в последнее время этим даже восхищаются.

Эксперты согласны, что Кремль проводит действия для возрождения СССР. Например, депутаты Госдумы собирали подписи граждан России и жителей оккупированных территорий за возвращение границ России по состоянию на 1945-1991 гг.

СБУ нашла на позициях оккупантов в Киевской области коробки с советсткими паспортами, которые захватчики намеревались раздавать украинцам.

Также в России предлагали вернуть советсткий флаг вместо национального "триколора".

В своей пропаганде кремлевские прихвостни ориентируются преимущественно на ностальгирующее за прошлым старшее поколение.

В апреле Путин подписал указ о штрафах за отождествление нацистского режима и советсткого тоталитаризма.

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