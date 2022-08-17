В России хотят возвращения в СССР.

Специалисты-правозащитники нашли документы подтверждающие действия диктаторского режима Кремля по возрождению "СССР 2.0".

Об этом написал правозащитник Павел Лисянский в своем Facebook.

По его утверждению, алгоритм примерно следующий:

Партии "Единая Россия" и "КПРФ", через свои отделения собирают подписи граждан РФ под текстом письма с требованием восстановления "единого отечества" в границах 1945-1991 гг, на имя президента, генпрокурора, главе госдумы РФ и другим, а также, членам государственного совета Союзного государства РФ и РБ.

Следующий этап, это коллективная подача исков к последнему генсеку СССР Горбачёву в суды РФ.

Следующий этап - это удовлетворение коллективных исков и соответсвенно намерения к их выполнению.

Также он сообщил, что такие подписи сейчас собирают и на временно оккупированных территорий Украины, Грузии, а также в "Приднестровье", Гагаузии и Беларуси.

Как сообщал УНИАН, родственники погибших в Украине российских солдат получают "похоронки" из СССР. Документы напечатали еще в 1974 году.

Вас также могут заинтересовать новости: