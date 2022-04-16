Предлагается штраф от 2 до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток за первое нарушение.

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о штрафах за публичное отождествление действий Советского Союза и нацистской Германии.

Об этом сообщают пропагандистские российские СМИ.

Под санкции по этой статье подпадут те, кто "публично отождествляет цель, решения и действия руководства, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями нацистской Германии".

Будут наказывать и тех, кто отрицает "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Советского Союза при освобождении стран Европы".

Предусмотрен штраф от 2 до 50 тысяч рублей или арест на 15 суток за первое нарушение.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за 48 дней российская армия вышла на уровень необратимых потерь выше, чем Советский Союз за 10 лет войны в Афганистане.

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