По словам эксперта, у диктатора критическое отношение к собственной безопасности.

Российский диктатор Путин боится всех, поэтому находится в бункере и пытается избавиться от всех неугодных. Об этом, среди прочего, свидетельствует история с якутским шаманом Александром Габышевым, которого за попытки организовать поход в Москву по изгнанию Путина отправили на принудительное лечение.

Об этом рассказал психолог Дмитрий Попов, пишет "Сегодня".

"Владимир Путин, я так думаю, боится не только шамана – он боится всех, иначе бы не сидел в этом бункере трехсотметровом или сколько там метровом в какой-то горе, которая еще защищена всеми самыми современными, если такие в России есть, конечно, системами ПВО и прочим железом. Дело в том, что у Путина, как и у всех диктаторов, очень критическое отношение к собственной безопасности", - объяснил эксперт.

По словам психолога, уровень жизни 90% россиян оставляет желать лучшего, поэтому часть из них может попытаться спросить у Путина, почему так происходит.

"Поэтому он боится всех. И естественно, если человек, который называет себя каким-то там шаманом или человеком, у которого есть какие-то сверхъестественные способности (а может, за ним идет дух какого-то там человека или дух какого-то там стихийного явления), конечно, его надо срочно в "Матросскую тишину", пусть нары полирует и там себе колдует в камере-одиночке", - сказал психолог.

Рак у Путина - что известно

Как писал УНИАН, ранее ходили слухи о раке щитовидной железы у Путина или раке в брюшной полости. О том, что у Путина есть серьезные онкологические заболевания, в частности, сообщал и расследователь Bellingcat Христо Грозев.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что прямых подтверждений болезни агрессора РФ нет, ведь это главная гостайна, но это выдает его внешний вид. Он говорит, Путин - это старый 70-летний мужчина с грузом заболеваний.

В связи со слухами об ухудшении здоровья Путина возникает вопрос о его преемнике. Как удалось узнать журналистам, временно заменить главного кровавого диктатора мира может секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.