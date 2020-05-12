Шедшего изгонять Путина шамана увезли в психиатрическую больницу

Домой к шаману Александру Габышеву пришел взвод ОМОНа из 20 человек.

Якутского шамана Александра Габышева, который устраивал походы на Москву для изгнания президента России Владимира Путина, задержали и увезли в психиатрическую больницу.

Об этом «МБХ медиа» рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

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По его словам, домой к Габышеву пришел отряд ОМОНа из 20 человек. Шамана отвезли в больницу в наручниках и без обуви.

«Причем там находился адвокат, но силовики на него никак не реагировали», - добавил Прянишников.

До этого к Габышеву несколько раз приходили люди, представлявшиеся медработниками, под предлогом забора биоматериала для теста на коронавирус. Габышев каждый раз отказывался, ссылаясь на добровольность тестирования для людей, соблюдающих режим самоизоляции.

Напомним, шаман Александр Габышев дважды пытался дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».