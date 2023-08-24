Они предлагают им месть.

Бойцы "Русского добровольческого корпуса" призвали боевиков частной военной компании "Вагнер" перейти на их сторону.

Обращение к "вагнеровцам" опубликовано в Telegram-канале РДК. "Судя по всему, вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ, очевидно каждому. Поэтому сейчас у вас есть непростой, но довольно логичный выбор: либо стать в стойло МО РФ на службу убийц ваших командиров, либо сохранить свою честь и отомстить их палачам, перейдя на сторону Украины", - говорится в нем.

Они призывают российских наемников, которые не совершали военных преступлений на территории Украины, вступить в ряды РДК. "И сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т.н. "СВО", а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200 км от МКАДа, а дойти до конца!" - говорится в видео.

По их словам, ВСУ и Минобороны Украины гарантируют безопасность и достойные условия тем, кто добровольно перейдет на сторону Украины.

Смерть Пригожина

Напомним, 23 августа в Тверской области разбился самолет. Позже стало известно, что на борту должны были находиться главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин.

Инидент произошел ровно через два месяца после "похода вагнеровцев на Москву". В этот же вечер Путин выступал на мероприятии в честь 80-летия победы в Курской битве.

Сегодня российский диктатор заявил, что Пригожин был человеком "сложной судьбы".

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