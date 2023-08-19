Сейчас беларуский режим не удовлетворяет "вагнеровских" инструкторов своим уровнем оплаты за услуги.

В Беларуси фиксируется уменьшение численности боевиков террористической группировки "ЧВК Вагнер" с 5,8 тысяч до 4,4 тысяч человек.

Об этом пишет Центр национального сопротивления со ссылкой на данные беларуского подполья. Отмечается, что причиной оттока наемников-террористов является отсутствие финансирования со стороны России.

"Поэтому часть наемников подписала контракт и отбыла в страны Африки, часть ушла в отпуск, но планирует либо перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться", - говорится в сообщении.

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В ЦНС добавляют, что сейчас беларуский режим не удовлетворяет "вагнеровских" инструкторов своим уровнем оплаты за услуги, поэтому большинство из них не планирует оставаться в стране надолго.

ЧВК "Вагнер" в Беларуси - что известно

Как сообщал УНИАН, после проваленной попытки переворота в России, организованной боевиками ЧВК Вагнер во главе с Евгением Пригожиным, наемники были передислоцированы на территории Беларуси.

После этого начала расти напряженность на границе с Польшей. Так, "вагнеровцы" имитировали прибытие на границу с Польшей, а впоследствии польские власти заявили, что они пыталась проникнуть на территорию страны из Беларуси.

Также стало известно, что беларуская армия собирается провести учения на северо-западе страны в районе Гродно, рядом с границами Польши и Литвы. К беларуским войскам присоединятся советники ЧВК "Вагнера", которые будут выполнять роль инструкторов.

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