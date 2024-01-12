Реликвию московскому храму подарил владелец клуба, в котором прошел скандальный новогодний корпоратив.

Владелец московского клуба "Мутабор", в котором прошла скандальная "голая вечеринка", подарил Российской православной церкви частицу мощей Николая Чудотворца, но реликвия, скорее всего, - подделка.

Как сообщает "Радио Свобода", после инцидента с "голой вечеринкой" владелец "Мутабора" Михаил Данилов подарил мощи храму Знамения иконы Божией Матери в Романовом переулке. По данным издания, этот храм находится в ведении Управления делами администрации президента РФ и до недавнего времени был недоступен для свободного посещения.

Отмечается, что своим подношением предприниматель продолжил череду оправданий участников вечеринки, попавших после скандала в опалу.

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"Мы против мракобесия, дьявольщины, мы поддерживаем Церковь всячески", – сказал Данилов.

Бизнесмен утверждал, что мощи, выкупленные в самом Ватикане, привезли еще в ноябре 2023 года, но он специально ждал Рождества. То есть, подношение было сделано спустя две недели после того, как в "Мутаборе" прошел корпоратив с дресс-кодом "almost naked" ("почти голый").

Сертификат о подлинности мощей сопровождался текстом на латыни, и, как следовало из надписи на нем, выдала его епархия итальянского города Новара в 2018 году, подписан он иподиаконом Франко Дж. Черрути.

"Радио Свобода" нашло еще несколько изображений и упоминаний таких же сертификатов о подлинности мощей, выданных этой же епархией и имеющих такую же подпись Черрути. Все случаи касаются мощей, которые передавались в дар российским храмам, сертификаты были датированы, в частности, 2011 и 2013 годами. Приложив эти фото, издание направило в Новару соответствующий запрос, и получило ответ, из которого следовало - иподиаконом Франко Черрути действительно служил в курии Новары, где заведовал хранилищем реликвий. Однако работа Черрути на этой должности закончилась в 2015 году.

"То есть за 3 года до даты, указанной на сертификате с его подписью о подлинности мощей св. Николая, подаренных владельцем "Мутабора" настоятелю подведомственного Администрации Президента РФ храма", - говорится в публикации.

Журналисты также просили пояснить, является ли подлинным подарок Данилова, но ответ из Италии не получили. Не увенчалась успехом попытка узнать, при каких обстоятельствах бизнесмен приобрел святые мощи - владелец клуба предпочел промолчать.

Мощи от "Мутабора" - не единственная реликвия, чья подлинность подтверждена сертификатом от Черрути. Итальянец также подписал документ на частицу Пояса Пресвятой Богородицы, которую летом 2011 года предприниматель Вадим Жимиров передал Казанскому собору в Санкт-Петербурге. Тогда сообщалось, что Жимиров привез реликвию не из Италии, а с греческого Афона. В ноябре 2011 года, в праздник Казанской Божией Матери, на поклонение подаренной частице Пояса Богородицы в Казанском соборе выстроились огромные очереди.

"Голая вечеринка" в РФ - детали

Напомним, вечеринка-корпоратив прошла в московском клубе "Мутабор" 20 декабря с дресс-кодом "almost naked" ("почти голый"). На нее пришли многие российские знаменитости - Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и другие. Цена билетов на открытую часть вечеринки достигала миллиона рублей. Фото и видео с "голой вечеринки" попали в социальную сеть, после чего разразился скандал. На телеведущую Анастасию Ивлеву, которая организовала корпоратив, и на его участников "пошли" доносы, мероприятие назвали "мракобесием" и пр. Российский рэпер VACÍO, который засветился в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии, арестован на 15 суток. Под раздачу попал певец Филипп Киркоров – артист публично извинился, но кадры с ним вырезали из фильма "Иван Васильевич меняет все", где он сыграл российского императора Петра I.

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