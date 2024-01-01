Не исключено, что "звезд", попавших в немилость Кремля, начнут отлавливать на улицах.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал последствия предновогодней "голой вечеринки" российских звезд, после которой в РФ начался грандиозный скандал.

В частности, у участников корпоратива, прошедшего 20 декабря с дресс-кодом "almost naked" ("почти голый"), сейчас большие проблемы, вплоть до уголовного, административного преследования, бойкотов со стороны работодателей. Их обвиняют в нетрадиционной половой ориентации и т. д. В числе попавших "под раздачу" - певец Филипп Киркоров, известный своей приверженностью кремлевскому режиму.

Подоляк сравнил РФ с тюремной зоной и предположил, что, захоти сейчас Киркоров и другие участники корпоратива сбежать из России, им это не удастся.

"Думаю, убежать ему никуда не удастся, потому что это настолько отвратительный персонаж, что он нигде не нужен… Всегда максимально мерзкие режимы поедают даже своих детей - таких же мерзких детей. Все, что ты хотел получить, ты и получишь…", - подчеркнул Подоляк.

Он уточнил, что имеет в виду не только "гламурных голых мужчин", пришедших на вечеринку, а и всех кремлевских пропагандистов, например, Антона Красовского, которого недавно якобы чем-то отравили в РФ. При этом, Подоляк акцентировал, что Украина не имеет никакого отношения к возможному отравлению и другим подобным инцидентам.

"Кстати, им (россиянам, попавшим "под раздачу" Кремля – УНИАН) было бы гораздо выгоднее, если бы Россия быстро проиграла, и они все пошли бы просто под трибунал. Тогда было бы справедливое рассмотрение, а так их могут просто… (уничтожить – УНИАН)", - сказал советник.

Он подчеркнул, что уже сейчас в РФ в отношении артистов, попавших в немилость российского руководства, начались гонения – их штрафуют, угрожают "налоговой", отменяют концерты и прочее. Но в дальнейшем ситуация может усугубиться. Например, человека, заподозренного в гомосексуализме, могут поймать на улице и линчевать.

"Это же Россия", - подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что сегодня в Российской Федерации запрещают деятельность, творчество писателей, поэтов, взгляды которых идут в разрез с кремлевской пропагандой, и эти люди вынуждены скитаться по миру. В их числе – писатель Борис Акунин.

Как отметил Подоляк, президент РФ Владимир Путин неоднократно делал публичные заявления о том, что на Западе якобы "отменяют русскую культуру", хотя, на самом деле, русскую культуру всегда отменяет сама Россия.

"В 1930-е годы, то было потрясающее количество убийств писателей, поэтов. Их резали, вешали в застенках… Какой-нибудь Ежов лично голову отрезал (Николай Ежов, который был наркомом внутренних дел СССР в 1938-1939 годах, лично участвовал в пытках репрессированных граждан – УНИАН). А сейчас они отменяют свою культуру тем, что запрещают книги, изымают их из библиотек, как случилось с Акуниным…", - сказал Подоляк.

Он добавил, что такого рода литераторы, которые вынуждены скитаться, еще недавно создавали "добавленную стоимость русскому культурному продукту", а сейчас эту "стоимость" уничтожают. По мнению советника, в настоящее время русская культура превращается в абсурдный соцреализм "максимально дремучего колхозного уровня".

"Вот то, что всегда свойственно, на самом деле, истинной русской культуре. Потому что шедевры создают люди свободные, а люди, которые находятся в тюрьме, могут малявы писать. И сейчас Россия, действительно, выглядит как зона с малявным текстом, имею в виду – культурным. И, соответственно, с паханами в виде руководителей", - заключает Подоляк.

"Голая вечеринка" в РФ - детали

Напомним, вечеринка-корпоратив прошла в московском клубе "Мутабор" 20 декабря с дресс-кодом "almost naked" ("почти голый"). На нее пришли Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Джиган и другие. Цена билетов на открытую часть вечеринки достигала миллиона рублей. Фото и видео с "голой" вечеринки попали в социальную сеть. Тогда на телеведущую Анастасию Ивлеву, которая организовала корпоратив, и на его участников начали массово писать доносы, называя мероприятие "мракобесием" и требуя проверить организаторов на "гей-пропаганду" и пропаганду наркотиков. Российский рэпер VACÍO, который тусил в одних кроссовках и носке, натянутом на гениталии, арестован на 15 суток.

Под раздачу попал певец Филипп Киркоров - его вырезали из фильма "Иван Васильевич меняет все", где он сыграл российского императора Петра I.

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