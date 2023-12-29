Власти РФ захотели направить гнев россия на "зажравшихся звезд", выяснили журналисты.

В РФ "голая вечеринка" телеведущей Анастасии Ивлеевой "вышла боком" ее участникам после того, как в администрации диктатора Владимира Путина приказали преследовать участвовавших в ней артистов.

В Кремле решили, что это выгодно - направить накопившийся у россиян негатив на звезд, пишет The Moscow Times, ссылаясь на сведения источников в российской власти. "В первую очередь, это переключение внимания граждан и направление гнева от Кремля в сторону "зажравшихся звезд", - рассказал один из сотрудников правительства России.

В частности, под раздачу серьезно попал певец Филипп Киркоров - его уже вырезали из фильма "Иван Васильевич меняет все". Артист сыграл российского императора Петра I, а теперь вместо его персонажа в картине будет Людовик XVI, сообщил Telegram-канал Baza. Роль французского короля получил актер Никита Кологривый, который известен, в частности, благодаря роли Кащея в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте".

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Голая вечеринка Ивлеевой - что сообщалось

В конце декабря стало известно, что в Москве Анастасия Ивлеева устроила так называемую "голую вечеринку", на которой присутствовала, в частности, российская "старая гвардия" - Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Николай Басков.

В России устроили настоящую травлю звезд, которые участвовали в "шабаше" во время полномасштабной войны против Украины. В частности, им приписывают пропаганду ЛГБТ. Ивлеевой грозит до пяти лет тюрьмы.

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