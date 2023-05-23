Школьник внезапно напал на одноклассницу с перочинным ножом.

В Волгоградской области школьник попытался перерезать горло однокласснице прямо во время линейки в честь последнего звонка, сообщает Baza.

"17-летний Григорий стоял сзади 17-летней Валерии, спел с ней песню, а затем напал с перочинным ножом", - говорится в сообщении.

На видео видно, что парень попытался перерезать горло школьнице, но девочку спасли одноклассники.

Видео дня

"Пострадавшую увезли в больницу, её жизни ничего не угрожает. Мотивы Григория неизвестны — ранее за парнем не замечали ничего странного", - отмечается в сообщении.

Последний звонок в России

В некоторых регионах России школьные линейки прошли онлайн "из соображений безопасности". В частности, отменены линейки в приграничных регионах Брянской области, а также в Крыму.

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