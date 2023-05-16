Отмечать последний звонок будут в помещениях – выпускники в актовых залах, остальные – просто в классах.

В Крыму оккупанты отменили школьные линейки по окончании учебного года, опасаясь "бавовны". Мероприятия ограничено проведут только для выпускников, сообщил глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, линейки проведут в помещениях школ только для выпускников 9-х и 11-х классов. Остальные ученики отметят окончание учебного года и вовсе просто в своих классах.

"Решение принято в целях безопасности. В учебных учреждениях будут приняты все меры безопасности", – заявил он.

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Следует отметить, что на свободной части украинской территории торжественные мероприятия по случаю последнего звонка будут проводить как вживую, так и онлайн – в зависимости от региона и ситуации с безопасностью.

Причем, из-за длительных отключений света и удлиненных каникул, последний звонок прозвучит позднее, чем обычно. Для 11-классников учебный год закончится 30 июня, а у всех остальных – в конце мая. Точная дата последнего звонка каждой школой определяется самостоятельно, но власти рекомендуют пятницу 16 июня.

Ситуация в Крыму – последние новости

Ранее украинские власти неоднократно заявляли о намерении освободить Крым в ходе текущей войны. По словам президента Зеленского, это является одной из задач весенне-летней кампании ВСУ.

В Крыму регулярно происходит "бавовна", которая в последние недели заметно участилась. Особенно серьезный инцидент произошел в конце апреля в оккупированном Севастополе. Там сгорело несколько огромных резервуаров с топливом для военных кораблей.

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