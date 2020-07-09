"Обнуление" Путина: в голосовании по поправкам участвовали тысячи недействительных паспортов

Паспортные данные избирателей "лежали" практически в открытом доступе.

В голосовании по поправкам в Конституцию России, которые предусматривают «обнуление» президентских сроков Владимира Путина, участвовали тысячи недействительных паспортов.

Читайте такжеУ Путина "спалились": назвали новую Конституцию РФ в его честь (фото)Как пишет «Медуза», на сайте Главного управления по вопросам миграции МВД России находится сервис проверки российских паспортов по списку паспортов, признанных недействительными. Там же кроме конкретного паспорта можно скачать всю базу недействительных паспортов; она периодически обновляется.

Отмечается, что при сверке сведений обо всех паспортах интернет-избирателей с этими базами оказалось, что тысячи паспортов участников дистанционного голосования, по данным МВД, считаются недействительными.

Кроме того, паспортные данные избирателей «лежали» практически в открытом доступе. Также оказалось, что некоторые интернет-избиратели были записаны в системе дважды.

Ранее УНИАН писал, что в России вступили в силу поправки в Конституцию, «обнуляющие» президентские сроки Путина.

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