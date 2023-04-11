Маркетологи использовали практически все инструменты роспропаганды.

Россияне запустили в подконтрольной Кремлю социальной сети "ВКонтакте" Странную кринж-рекламу об "уничтоженном штабе НАТО во Львове".

Как сообщает проект "Ищи своих", горе-маркетологи прибегли к кликбейту всеми инструментами роспропаганды - вспомнили и о "Кинжале", и о штабе НАТО, и о Львове.

"Кинжал уничтожил штаб НАТО во Львове: убиты 200 офицеров", - говорится рекламе с заголовком "Попались все и сразу".

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"Кто о чем, а вшивый о бане. Здесь нет смысла доказывать, что во Львов ничего не прилетало, ну а штаб НАТО там - это, конечно, высший пилотаж", - иронично добавил проект.

Последние кринж-новости из РФ

Пожалуй, не стоит напоминать, что Россия живет бесконечным потоком кринжа. Новостям из страны-агрессора уже трудно удивить. Однако настоящими генераторами таких новостей являются "отряды Путина".

Недавно бабки из "отрядов Путина" записали гневное видеообращение к президенту США Джо Байдену после визита в РФ лидера КНДР Си Цзиньпина. Они требуют, чтобы Байден "убирался вон из Евразии" и прятался в подвале Вашингтона.

Перед этим "Отряды Путина" засуетились после "украинской ДРГ" в Брянской области и решили, что Вооруженные Силы Украины, Главное управление разведки и Службу безопасности Украины нужно признать "террористическими организациями".

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