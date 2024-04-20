США Медведев окрестил "мерзкой империей зла ХХI века".

В субботу, 20 апреля, Палата представителей США одобрила законопроект о военной и финансовой помощи Украине. На это событие сразу же отреагировал бывший российский президент, а ныне замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В том, что американские законодатели одобрят "помощь" банде неонацистов, никто не сомневался. Это было голосование радостных штатовских ублюдков:

а) за продолжение гражданской войны разделённого народа нашей ранее единой страны;

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б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны", – написал он в своем телеграм-канале.

Медведев добавил, что Россия победит, несмотря на "61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК". В очередной раз не обошлось без пафосных слов о том, что "сила и правда за нами".

"Но с учетом состоявшегося русофобского решения не могу со всей искренностью не пожелать США как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну. Которая, надеюсь, будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия. И которая приведет наконец к бесславному распаду мерзкой империи зла ХХI века – Соединенных Штатов Америки", – выдал Медведев.

Голосование за помощь Украине в Палате представителей США

Палата представителей США проголосовала за одобрение помощи Украине. Голосование за этот и еще три законопроекта, в том числе по помощи Израилю и Тайваню, состоялось в субботу, 20 апреля.

На поддержку Украины из американского бюджета выделят 60,84 миллиарда долларов. Средства будут распределены по нескольким направлениям.

Следующим шагом будет рассмотрение законопроекта в Сенате США. Лидер большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что оно ожидается уже во вторник, 23 апреля. В случае одобрения, документ будет передан на подпись президенту США Джо Байдену.

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