Отмечается, что некоторые законодательные акты уже были одобрены верхней палатой Конгресса США.

Сенат США рассмотрит поддержанный Палатой представителей законопроект о военной и финансовой помощи Украине во вторник, 23 апреля 2024 года.

Об этом сообщил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, пишет Independent. Кроме законопроекта о поддержке для Украины, ожидается одобрение еще двух законопроектов о помощи иностранным государствам – Израилю и Тайваню.

Отмечается, что некоторые законодательные акты уже были одобрены верхней палатой Конгресса США. Это сделало путь документа к президентскому столу, где его должен подписать Джо Байден, "довольно простым".

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Помощь США Украине: что предшествовало

В субботу, 20 апреля 2024 года, Палата представителей США проголосовала за одобрение помощи Украине – из американского бюджета на это выделят 60,84 миллиарда долларов. Эти средства распределят по нескольким направлениям.

Теперь ожидается рассмотрение законопроекта в Сенате США. В случае его одобрения последним этапом будет передача документа на подпись президенту США Джо Байдену.

Американский лидер уже отреагировал на одобрение законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Джо Байден призвал Сенат как можно быстрее рассмотреть их и отправить на подпись в Белый дом.

На голосование в Палате представителей отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, этот законопроект поможет сохранить тысячи жизней "и сделает оба наших народа сильнее".

"Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение президенту Байдену. Спасибо, Америка!", – заявил он.

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