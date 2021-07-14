Задержанный уже был судим за изнасилование и убийство 6-летней девочки.

В российском Черкесске задержали 34-летнего извращенца за изнасилование и убийство 14-летней восьмиклассницы. Задержанный заявил, что он задушил подростка, потому что во время полового акта у нее выросли рога.

Как пишет Telegram-канал Lifeshot, девочка ушла в магазин и не вернулась. Когда полицейские приехали ее искать, к ним подошел сосед и попытался сбить с толку. Сказал, что школьницу бьет мать, когда мертвый ребенок лежал у него в квартире.

Пока прочесывали местность, он попытался вывезти тело, но его поймали у подъезда. Он заявил, что вышел на пробежку и наткнулся на труп, но ему не поверили.

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"Якобы она сама разделась, но у той вдруг выросли рога и уши, лицо покрылось волдырями. Он испугался и задушил ее леской", – говорится в сообщении.

Задержанный уже был судим за изнасилование и убийство 6-летней девочки. Его отправили на принудительное лечение в колонию, откуда он вышел через 16 лет в 2019 году.

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Автор: Катерина Шварц