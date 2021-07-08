Мужчину задержали и арестовали.

В Броварах Киевской области задержали 41-летнего мужчину, который надругался над киевлянкой и пытался сбежать.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что в Броварское районное управления полиции поступило сообщение от жительницы Киева о том, что ее избил и изнасиловал знакомый.

"Выяснилось, что накануне 22-летняя киевлянка пришла в гости к знакомому. Хозяин пригласил девушку в дом. Находясь в доме, мужчина набросился на бедняжку, связал ей руки и ноги и изнасиловал", – сообщили в полиции.

Читайте такжеСутки просидел в трубе: в Киеве задержали сбежавшего педофила (фото)На место событий выехали полицейские.

"Мужчина находился дома, при виде полицейских попытался скрыться, однако наряд реагирования патрульной полиции задержал его. Им оказался 41-летний броварчанин", – говорится в сообщении.

Следователи по процессуальным руководством Броварской окружной прокуратуры Киевской области сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

Броварской межрайонный суд Киевской области избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Автор: Катерина Шварц