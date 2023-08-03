При попытке поджечь военкомат в Москве женщину задержала полиция.

53-летнюю мать россиянина, принимающего участие в войне против Украины, аферисты убедили поджечь военкомат, чтобы избавиться от фейкового кредита, пишет российский Telegram-канал Mash.

Женщине, чей сын отслужил 9 месяцев в армии и впоследствии подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на войну, позвонили мошенники и представились работниками банка.

Они сообщили, что на нее якобы оформлен кредит, который собираются отправить на финансирование украинских войск. Для поимки преступников, утверждали мошенники, женщина должна перевести 100 тысяч рублей на "безопасный счет" и поджечь военкомат Бутырского района Москвы.

Видео дня

Аферисты убеждали, что именно в этом военкомате на улице Гончарова "заседают" преступники, оформившие кредит. Женщина неукоснительно выполняла все требования "сотрудников банка". Она пришла к военкомату с бутылкой от воды, в которую налила ацетон, вылила содержимое на крыльцо военкомата и подожгла. Тогда ее задержала полиция. Теперь силовики проводят проверку.

Поджоги военкоматов в РФ - что сообщалось

Накануне в РФ суды разрешили военкоматам мобилизовать кого угодно, игнорируя наличие "брони". После этого в Москве, Санкт-Петербурге и других городах начали происходить массовые поджоги военкоматов. Однако речь о бунте россиян пока не идет – просто у российских мошенников появилась новая схема.

С начала месяца в России произошло более 20 инцидентов с попыткой поджечь военкомат, поджигателями были преимущественно пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников. Им угрожали кредитами, говорили, что надо помочь силовикам при задержании преступника и запугивали.

Вас также могут заинтересовать новости: