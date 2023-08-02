К сожалению, о восстании речь не идет; просто у российских мошенников новый метод избавляться от своих жертв.

За последние двое суток в России произошло более 20 инцидентов с попыткой поджечь военкомат. В большинстве случаев поджигателями были пенсионеры и женщины, которые стали жертвами телефонных мошенников, пишет издание SHOT.

"Людям угрожали кредитами, говорили, что надо помочь силовикам при задержании преступников, пугали, что их семьи имеют проблемы", – приводит издание типичные легенды, по которым действуют мошенники.

Так в Москве только за вчерашний день зафиксированы две попытки поджогов – в обоих случаях действовали пенсионеры. В 11:40 полицейские задержали 70-летнего пенсионера возле Бутырского военкомата. При себе тот имел сразу 5 бутылок с горючим. Утверждается, что перед задержанием пенсионер говорил по телефону с мужчиной, который "имел сильный украинский акцент".

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А уже под вечер 62-летняя пенсионерка подожгла двери Кузьминского военкомата в Москве. Ее сразу же задержали полицейские, которые дежурили рядом.

В городе Вольск Саратовской области поджечь военкомат не успели. 68-летняя пенсионерка специально прилетела из Москвы самолетом, чтобы после полуночи появиться возле местного военкомата с тремя бутылками из-под пива, наполненных бензином. Полицейские схватили ее в тот момент, когда она разговаривала по телефону с предполагаемым мошенником.

В Санкт-Петербурге произошла очередная неудачная попытка поджога, но женщине, которая подожгла на крыльце какую-то жидкость, удалось скрыться. Сейчас ее ищут.

Но не только доверчивые пенсионеры атакуют российские военкоматы. Так, в городе Казань 31-летняя женщина бросила две бутылки с зажигательной смесью под "УАЗ-Патриот" во дворе военкомата. После задержания она рассказала, что так поступить ей приказали "силовики".

А в Нижнекамске два коктейля Молотова в тамбур военкомата швырнула 19-летняя студентка Рязанского агротехнологического университета. Она тоже уверяла после задержания, что действовала по указанию "правоохранительных органов".

В башкирском городе Ишимба жечь военкомат пришла 18-летняя продавщица детского магазина.

Как писал УНИАН, российские власти активно готовят страну к полномасштабной мобилизации. С этой целью сейчас активно совершенствуют законодательство.

Например, в июле Госдума приняла закон, который увеличивает штрафы за неявку в военкомат по повестке. Кроме того, был поднят максимальный возраст пребывания в мобилизационном резерве, что существенно увеличивает пул доступных для призыва мужчин.

А теперь стало известно, что институт "брони" от мобилизации фактически отменен. Суды разрешили военкоматам мобилизовать кого угодно, игнорируя наличие "брони".

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