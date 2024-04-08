На месте происшествия работают экстренные службы. Уже известно по меньшей мере об одной погибшей.

В Смоленской области РФ обвалился Панинский мост.

Как сообщают российские СМИ, в результате обвала моста пострадали по меньшей мере три человека. Они находились в автомобиле и грузовике, которые упали вместе с мостом.

"Мост проходил над железнодорожными путями Москва-Минск - главный транспортный коридор между РБ и РФ заблокирован", - пишет канал NEXTA Live.

По сообщению российских каналов, в результате обвала моста погибла одна женщина. Остальные пострадавшие госпитализированы. Количество пострадавших возросло до шести.

Как пишет пропагандистский ТАСС, в результате обвала моста повреждено железнодорожное полотно. Движение поездов приостановлено. О причинах инцидента пока не сообщается.

Под прицелом Крымский мост

Напомним, в The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника ГУР написали, что Крымский мост будет уничтожен в первой половине 2024 года.

Собеседник в ГУР добавил, что шеф украинской разведки Кирилл Буданов, уже имеет "большинство средств для реализации этой цели".

Чтобы окончательно разрушить незаконный Крымский мост, необходим большой смешанный ракетный залп крылатых ракет, считает военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Петр Черник.

Вас также могут заинтересовать новости: