Планами относительно желаемой цели в Крыму поделился один из высокопоставленных чиновников ГУР.

На фоне успешных атак на российские нефтеперерабатывающие заводы в глубоком тылу, Главное управление разведки, которое стоит за этими операциями, смотрит на другую цель - Крымский мост, который соединяет Россию с оккупированным полуостровом. Его уничтожение уже близко.

Как пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленных чиновников ГУР, разведчики планируют третью атаку на мост, утверждая, что его уничтожение "неизбежно".

Для Путина мост является ощутимым напоминанием о том, что он считает одним из своих крупнейших политических достижений: "возвращение" полуострова России в 2014 году. Для Киева мост является не менее ненавистным символом незаконной аннексии полуострова. Его уничтожение усилит кампанию Украины по освобождению Крыма и поднимет моральный дух на поле боя и вне его.

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"Мы сделаем это в первой половине 2024 года", - сказал высокопоставленный чиновник ГУР, добавив, что шеф украинской разведки Кирилл Буданов, уже имеет "большинство средств для реализации этой цели".

Глава ГУР придерживался плана, одобренного президентом Зеленским, по минимизации военно-морского присутствия РФ в Черном море, добавил источник.

Издание отмечает, что непонятно, как развернется украинская атака - "есть серьезные сомнения относительно того, способно ли ГУР провести спецоперацию против такой хорошо защищенной и очевидной цели".

Уничтожение Крымского моста - анонсы и прогнозы

В феврале руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что РФ готовится к уничтожению Крымского моста.

По ее словам, россияне начали строить железную дорогу на оккупированной части Запорожской и Херсонской областей для того, чтобы избежать полной блокады в случае уничтожения Крымского моста.

Ранее командующий Военно-Морских сил ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа анонсировал "крах" Крымского моста уже в этом году.

Военный эксперт Олег Жданов не сомневается, что Крымский мост в 2024 году будет атакован. Для этого необходимо разрушить опору, без которой восстановление моста станет невозможным. Это можно сделать дронами или ракетами Storm Shadow, SCALP и ATACMS.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес заявлял, что уничтожение Крымского моста станет унижением для Путина и повлечет серьезные проблемы для оккупантов.

Военный аналитик Евгений Дикий отмечал, что россияне продолжают восстанавливать железную дорогу в районе Донецка, которая должна компенсировать Крымский мост. Таким образом оккупанты и расширяют свою логистику, и готовят план "Б".

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