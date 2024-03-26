Контейнеровоз врезался в главный мост в Балтиморе, в результате чего он сломался в нескольких местах и упал в реку.

В результате происшествия несколько транспортных средств упали в воду и спасатели искали как минимум семь человек, передает AP. Согласно видео, опубликованному в соцсети X, судно врезалось в одну из опор моста Фрэнсиса Скотта. Корабль загорелся, и из него валил густой черный дым.

"Это серьезная чрезвычайная ситуация", - сказал Кевин Картрайт, директор по связям с общественностью пожарной службы Балтимора и добавил, что пока рано говорить о количестве пострадавших.

По словам Картрайт, спасатели разыскивали по меньшей мере семь человек, предположительно находящихся в воде. "Наша цель сейчас — попытаться спасти и восстановить этих людей", — сказал он.

Он добавил, что какой-то груз, судя по всему, свисал с моста, который пересекает реку Патапско у входа в оживленную гавань. Река ведет к порту Балтимора, крупному узлу судоходства на восточном побережье. Открытый в 1977 году мост назван в честь автора "Звездно-полосатого знамени".

Губернатор Мэриленда Уэс Мур объявил чрезвычайное положение и заявил, что работает над привлечением федеральных ресурсов. На месте происшествия также присутствовало ФБР.

По словам Картрайта, агентства получили экстренные звонки около 1:30 ночи и сообщили, что корабль, выходящий из Балтимора, врезался в колонну на мосту. В это время на мосту находилось несколько транспортных средств, в том числе один размером с тягач с прицепом.

По данным буя, который собирает данные для Национального управления океанических и атмосферных исследований, в ранние часы вторника температура в реке составляла около 47 градусов по Фаренгейту (8 градусов по Цельсию).

С точки обзора возле входа на мост были видны торчащие из воды зазубренные остатки его стальной рамы, а съезд резко обрывался там, где когда-то начинался пролет.

По словам Картрайта, корабль называется "Дали". По данным Marine Traffic and Vessel Finder, судно с таким названием направлялось из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, в качестве конечного пункта назначения. Корабль летел под сингапурским флагом, сообщила радиостанция WTOP со ссылкой на старшину береговой охраны в Балтиморе Мэтью Уэста.

Мэр Брэндон М. Скотт и исполнительный директор округа Балтимор Джонни Ольшевски-младший сообщили, что сотрудники службы экстренной помощи уже отреагировали и продолжаются спасательные работы.

"Все полосы движения закрыты в обоих направлениях из-за инцидента на мосту I-695 Key Bridge. Движение транспорта перекрыто", — сообщило Транспортное управление Мэриленда на X.

В 2001 году грузовой поезд, перевозивший опасные материалы, сошел с рельсов в туннеле в центре Балтимора и загорелся, выбросив черный дым на близлежащие кварталы и вынудив чиновников временно закрыть все основные дороги, ведущие в город.