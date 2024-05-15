Экстренным службам удалось потушить пожар и возобновить поставки электроэнергии в дома.

В подмосковной Балашихе вспыхнул мощный пожар на электрической подстанции воинской части Федеральной службы безопасности и завода по производству военного оборудования.

Как пишет канал "Астра", местные власти сообщили о "коротком замыкании", зато некоторые росСМИ пишут о поджоге. Инцидент произошел вечером 14 мая.

Факт пожара подтвердил мэр города Сергей Юров. По его словам, экстренным службам удалось потушить пожар и восстановить подачу электроэнергии в дома. О последствиях возгорания не сообщается.

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По информации российских СМИ, огонь вспыхнул на территории завода "Прогресс", где расположена воинская часть 35533, которая входит в состав Научно-технической службы ФСБ РФ. Центр занимается разработкой, тестированием и изготовлением электронных носителей различных программ для военного комплекса России и других компаний.

Последние пожары в РФ

После того, как россияне осуществили полномасштабное вторжение в Украину, на российской территории уже не раз возникали пожары на важных объектах, в том числе на нефтеперерабатывающих заводах.

В частности, 9 мая стало известно, что в Башкортостане дрон Службы безопасности Украины поразил НПЗ "Газпром нефтехим Салават" - попал в установку каталитического крекинга нефти. Стоит отметить, что пораженный завод является одним из крупнейших в РФ производственным комплексом по нефтепереработке и нефтехимии.

В то же время 10 мая в Калужской области беспилотник попал в нефтеперерабатывающий "Первый завод", возник пожар.

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