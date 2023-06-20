Экс-президент США похвастался "крепкими отношениями" с российским диктатором.

Бывший президент США Дональд Трамп утверждает, что во время президентства отговаривал российского диктатора Владимира Путина от полномасштабного вторжения в Украину.

Экс-лидер американцев утверждает, что у него были "очень крепкие отношения" с Путиным, пишет Fox News. "С Путиным у меня очень хорошие отношения. Я имею в виду, что я давно с ним не разговаривал, но у меня были очень крепкие отношения", - заявил Трамп.

Бывший президент Штатов уверен, что глава РФ не совершил бы полномасштабное вторжение, если бы он оставался американским лидером. "Он бы не сделал этого, если бы это был я (на президентском посту в США - Ред.). Он сделал это после того, как я ушел", - заявил собеседник.

По словам Трампа, он думал, что глава РФ может вторгнуться в Украину. "Послушай, я разговаривал с ним. Я сказал, что если ты это сделаешь, тебе придется заплатить адом. Это будет катастрофа. Не делай этого", - поделился экс-лидер Штатов.

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Стоит отметить, что в ноябре 2024 года в США запланированы очередные президентские выборы, и Дональд Трамп намерен снова участвовать в президентской гонке.

Трамп активно использует тему войны России против Украины в рамках своей предвыборной кампании. В частности, он уже утверждал, что может завершить кровопролитие за сутки.

Украинский лидер Владимир Зеленский резко ответил на такое утверждение. "Президент Байден (Джо Байден - Ред.) - он президент во время полномасштабной войны, и он помог нам больше, чем президент Трамп", - сказал он.

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