После пыток боевик спросил у российского контрактника, есть ли у него претензии к ЧВК "Вагнера", и пожаловался, что они из-за него всю ночь "работали".

Наемники ЧВК "Вагнера" пытали российского солдата, служившего под Бахмутом, приняв его за украинского разведчика, сообщает издание Meduza.

Россиянин Тетраграмматон Заруяр Ар-Рахим рассказал изданию, что был в составе группы военнослужащих, которые должны были сменить "вагнеров" под Бахмутом.

Заруяр сообщил, что является инвалидом, и чтобы поехать на войну в Украину, поменял имя и сделал новый паспорт. Раньше он был Камиловым Алексеем Рахимовичем, а в августе 2022-го стал Тетраграмматоном Заруяр Ар-Рахимом. По его словам, по Тетраграмматону у медкомиссии никаких данных не было.

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Россиянин объяснил, что увлекается эзотерикой, исповедует ведизм и инглиизм, поэтому выбрал себе именно это имя, так как Тетраграмматон — это непроизносимое имя Бога, в армии ему дали позывной "Граммофон".

Заруяр также добавил, что пошел на войну, так как обещали платить 160 тысяч рублей, и в январе 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ.

"Ну и хотелось посмотреть, что это за вооруженные силы такие, которые почти воевать разучились. Я как понял, куда попал, мне плакать захотелось: когда я срочную служил, было, конечно, по-другому", - добавил он.

Под Бахмут Заруяр попал в составе татарстанского батальон "Алга" 72-й бригады третьего армейского корпуса, где служил командиром разведвзвода.

Он сообщал, что взял с собой на войну обереги: серебряный восьмиконечный крестик, а также амулет с землей, сделанный из погона.

Заруяр рассказал, что 8 апреля батальон приехал под Бахмут, чтобы сменить ЧВК "Вагнера". Наемник, которого он встретил накануне на перевалочном пункте, сказал, что 14 апреля у "музыкантов заканчивается контракт с Минобороны".

Вечером оккупант увидел,что по дороге на Бахмут идет переброска техники, как он подумал, украинской. По дороге в штаб он зашел в землянку, чтобы "познакомиться с ребятами из ремонтной роты", которые и перепутали его с украинским шпионом.

Заруяра заподозрили, поскольку паспорт он сменил всего год назад, и у него нашли трофейный жетон бойца "Добровольческого украинского корпуса".

По его словам, потом в землянку пришел "вагнеровец", проверил документы и по рации что-то запросил, а ему говорят: "Это какой-то петушара".

Заруяр сообщил, что позже подъехали остальные "вагнеровцы", которые надели ему на голову мешок, в "ласточку" заломали, закинули в автомобиль и куда-то увезли.

Оккупант рассказал, что "вагнеровцы" возили его по подвалам, где били и допрашивали. В одном из подвалов его кололи ножом в правый глаз, а потом намазали глаза каким-то химическим веществом. В другом подвале пытались пугать огнем.

"Начали лить что-то на макушку, я весь промок — и чувствую, что бензином пахнет. Тут "вагнеровец" раз — и щелкнул зажигалкой. И вот так, пощелкивая, задавал вопросы. "Что знаешь про спецподразделение "Кракен"?" Может, подумали, что я оттуда. Раздели, оставили в нижнем белье — и в холодный подвал", - добавил он.

При этом Заруяр отметил, что "это все делали явно нелюди".

"Так меня всю ночь из пыточной в пыточную и возили на допросы. Всего точки четыре было. Все эти люди никак не представлялись. Никаких разговоров, кроме допроса, со мной не вели. Один только, пока меня перевозил, спросил: "Ты живой?" Я говорю: "Живой". Он не издевался — только заставил ему гимн России спеть: может, проверял, знаю ли я слова. Так я ему сначала спел гимн СССР, а потом уже российский. Пока ехали, он слушал", - рассказал военный.

По словам Заруяра, его так гоняли, пока не заметили, что у него что-то с глазами, а потом перевязали их бинтом и снова посадили в подвал.

Россиянин сообщил, что последний "вагнеровец", который вел допрос, спросил, есть ли у него претензии к ЧВК "Вагнера", и пожаловался, что они из-за него всю ночь не спали — "работали".

В итоге это боевик передал Заруяра военной полиции, которая после проверки отправила его в медучреждние. У солдата нашли ушиб почек, закрытую травму правого плеча, химический ожог глаз, однако в больнице его не лечили.

Сейчас он находится в военном госпитале в Москве и жалуется, что не хочет "в такой армии" воевать, а также на то, что до сих пор не получил боевые выплаты.

Наемники ЧВК "Вагнера" в Украине – что известно

4 мая главарь ЧВК Евгений Пригожин публично пожаловался на нехватку боеприпасов и колоссальные потери среди его боевиков. Он обругал министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба РФ Валерия Герасимова. Свою эмоциональную речь Пригожин произнес на фоне трупов десятков наемников.

5 мая Пригожин заявил, что его боевики покинут Бахмут 10 мая из-за катастрофической нехватки снарядов. Впоследствии он заявил, что "Вагнера" в Бахмуте якобы заменят боевики Рамзана Кадырова.

7 мая Пригожину пообещали предоставить необходимые боеприпасы.

По состоянию на февраль, как заявляли украинские военнослужащие, они ликвидировали около 35 тыс. "вагнеровцев".

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