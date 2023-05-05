По его словам, если бы Минобороны РФ предоставляло норму боеприпасов, то потери среди боевиков были в пять раз меньше.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин жалуется на нехватку боеприпасов и колоссальные потери среди его боевиков.

Он опубликовал в Telegram-канале "Пресс-Служба Пригожина" видео с десятками трупов своих наемников, погибших в боях 4 мая, и обматерил министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба Василия Герасимова.

"У нас нехватка боеприпасов, 70%. Шойгу, Герасимов, где нах*й боеприпасы?!" - Кричит Пригожин.

Видео дня

Повар Путина вспомнил детей российских чиновников, которые отдыхают в "дорогих клубах", а также снимают видео на YouTube. Вероятно, он намекнул на дочь Шойгу, которая в январе ездила в Дубай отдыхать.

"Думаете о том, что если у вас есть склады от снарядов, то вы имеете на это право. Есть элементарные подсчеты - если вы даете норму боеприпасов, их (погибших - УНИАН) в пять раз меньше. Они пришли сюда добровольцами и умирают за то, что вы жевали в своих кабинетах из красного дерева. Учтите это", - добавил глава ЧВК "Вагнер".

Потери "Вагнера" в войне и "снарядный голод"

Пригожин уже неоднократно жаловался на нехватку боеприпасов, каждый раз обвиняя военное руководство Российской Федерации.

В то же время в ВСУ заявляли ,что "снарядный голод" оккупантов ощущается только на некоторых направлениях, тогда как на другом - "вагнеровцы" ведут активные обстрелы.

Как сообщал УНИАН, сейчас ЧВК "Вагнер" готовится к "адскому" наступлению ВСУ под Бахмутом Донецкой области.

Раньше Пригожин издал короткую историю о том, как россияне начали "эту хорошую спецоперацию", но получили "п*сдюлей" на многих направлениях. По его словам, боевики захватывают 100 метров территории, но теряют 94 "вагнеровца".

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