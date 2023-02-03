Терорист поставил в пример украинскую армию.

Террорист Игорь Гиркин (Стрелков) подтвердил, что российское оружие по сравнению с переданным Украине западным вооружением менее точно, потому ВСУ способны бить по мостам, а оккупанты – нет.

Во время очередного стрима провоенная аудитория Гиркина спросила у него, почему ВС РФ до сих пор не наносят удары по украинским мостам.

Террорист в традиционной для себя манере прошелся по возможностям российской армии, поставив в пример действия украинцев.

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"На украинские ракеты, на те же HIMARS, работает вся спутниковая группировка США и НАТО. Именно поэтому они, когда били Антоновский мост под Херсоном, в одно и то же место по 20 ракет всаживали с точностью до метра. А у нас такого нет. Мы не можем попасть нашими "сверхточными" ракетами в точку, как попадают HIMARS, даже с относительно небольшого расстояния", - ответил террорист.

Антоновский мост – что известно

Взрывы на Антоновском мосту, по которому российской группировке на правобережье Херсонской области перебрасывали боеприпасы и технику, участились еще летом 2022 году и ознаменовали начало украинского контрнаступления.

Во время подхода украинских войск к Херсону в ноябре 2022 года вывод техники и живой силы РФ через Антоновский мост был фактически заблокирован. Оккупанты были вынуждены оперативно организовывать временные переправы через Днепр.

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