Россияне пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходит обстрел мирного населения, отметила Гуменюк.

Россия распространяет фейки о якобы пострадавших гражданских в результате ночного обстрела Антоновского моста возле Херсона.

Об этом в эфире национального телемарафона заявила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Да, мы держим огневой контроль, но я не раз замечала, что мы не бьем по объектам критической инфраструктуры на поражение, мы не бьем по мирным населенным пунктам и местному населению, в частности. То, что на мосту в это время не может быть гражданских, утверждают даже сами оккупанты, потому что это комендантский час, и очень строгие меры употребляют к тем, кто ее может нарушить", - отметила Гуменюк. Видео дня

Также она предположила, что переодеться в гражданскую одежду могли сами российские оккупанты.

"Они пытаются скрыть свою принадлежность к военным и сделать картинку, что происходит обстрел мирного населения. Но это не так. Они даже бирки со спортивных костюмов забывают срезать", - считает Гуменюк.

Новый обстрел Антоновского моста

В ночь на 21 октября на Антоновском мосту прогримели новые взрывы.

Согласно утренним сообщением Генштаба, поражены 4 пункты управления, 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, средства ПВО, мост и понтонная переправа противника.

Российские пропагандисты придумали, что переправа была гражданская, и что в результате ударов есть якобы погибшие среди мирного населения. В то же время в сети указали на логические расхождения в заявлениях россиян, поскольку на момент "прилетов" эта переправа уже была закрыта для транспорта гражданских.

Известно о пострадавших среди кремлевских пропагандистов.

Накануне Антоновский мост "осматривали" "гауляйтер" Крыма Сергей Аксенов и замглавы администрации Путина Сергей Кириенко.

Оккупанты в связи с контрнаступлением ВСУ и огневым контролем Украины всех логистических путей РФ переправляют через Антоновский мост на левый берег свои семьи, документацию и банковские учреждения".

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