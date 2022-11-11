Скорее всего, мост подорвали сами россияне, отмечает херсонский журналист.

Антоновский мост, соединявший правый и левый берег Херсонской области, якобы был подорван.

Последствия подрыва публикуют рашистские пропагандисты. На обнародованных кадрах часть дорожного полотна Антоновского моста отсутствует, виднеются несколько голых опор.

Херсонский журналист Константин Рыженко пишет, что мост был взорван россиянами с помощью предварительного минирования: "Судя по характеру повреждений, его подорвали русские. Артиллерией это не сделать, это минирование".

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Антоновский мост был главным логистическим путем переброски техники и боеприпасов группировке войск врага на правобережье Херсонщины. Во время активных наступальных действий ВСУ регулярно били по мосту, чтобы нанести ущерб снабжению ВС РФ и оборонительному потенциалу противника.

ОБНОВЛЕНО 10:57. Рашистский пропагандист Александр Коц заявил, что российские войска подорвали Антоновский мост. По его словам, это было сделано якобы во время отступления группировки ВС РФ. Обрушены два пролета конструкции.

В настоящее время нет никаких доказательств того, что россияне успели перебежать на левый берег.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

На днях ВСУ возобновили активное продвижение на Херсонском направлении, вместе с этим россияне заявили о якобы запланированном отводе своих войск с правого берега области.

Украина пока не видит признаков того, что враг решил проститься с областным центром без боев, отметил после заявления генерала Суровикина советник главы ОП Михаил Подоляк.

Кроме того, по словам министра обороны Алексея Резникова, России понадобится не менее недели для вывода войск. По его данным, в Херсоне и области находится примерно 40 тысяч оккупантов.

В Генштабе, в свою очередь, подтвердили освобождение 12 населенных пунктов, отметив, что враг продолжает минирование дорог и гражданской инфраструктуры, а также дооборудование системы оборонительных рубежей.

По мнению западных аналитиков, отступление российских войск позволит освободить Херсонскую область к речке Днепр в ближайшие дни или недели.

По данным Генштаба, на фоне успехов ВСУ на юге враг атаковал украинских защитников одновременно на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Обстреливали позиции ВСУ и на Новопавловском и Запорожском направлениях.

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