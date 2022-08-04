Одного человека, пострадавшего в Павловом Поле, забрала скорая.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об артобстреле трех районов города – Индустриального, Шевченковского и Салтовского.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Артиллерийские приходы по Салтовскому и Индустриальному районам. Под мощным обстрелом Павлово Поле в Шевченковском районе. Возле одного из рынков спасатели сейчас работают над разминированием головки прилетевшего подарка. Один человек на Полях пострадал - забрала скорая", - сообщил он.

По словам Терехова, повреждена инфраструктура одного из жилых домов.

Более детальная информация будет позже, добавил он.

"Прошу всех оставаться в укрытиях и быть максимально осторожными", - написал Терехов.

Около 22.00 председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о вражеских ударах по Харькову.

Чуть позже он добавил, что российские оккупанты нанесли удары по Шевченковскому и Индустриальному районам. На места выехали бригады экстренной медицинской помощи.

Также он сообщил, что есть предварительная информация о 3 пострадавших.

Как сообщал УНИАН, накануне российские захватчики обстреляли Харьков ракетами С-300 с территории Белгородской области.