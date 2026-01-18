Младшему сыну Усика - 11: жена боксера показала, как он вырос (фото)

Мальчик активно занимается спортом.

Жена украинского профессионального боксера, абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и дважды в тяжелом весе Александра Усика показала, как вырос их младший сын Михаил.

В воскресенье, 18 января, третьему ребенку супругов исполнилось 11 лет. Известно, что Михаил, как и его старший брат Кирилл, занимается дзюдо. Екатерина Усик поделилась на своей Instagram-странице серией фотографий мальчика, трогательно обратившись к нему:

"Любимый мой, с Днем рождения!".

Примечательно, что накануне День рождения праздновал и сам Александр Усик - 17 января боксеру исполнилось 39 лет. Судя по снимкам, которые опубликовала его жена, они праздновали на острове Пханган в Таиланде. На фотографиях можно увидеть праздничный ужин, торт и фейерверки.

Напомним, Александр и Екатерина Усик имеют четверых детей - двух сыновей и двух дочерей. Старшая дочь Елизавета родилась в 2010 году, сын Кирилл - в 2013-м, младший сын Михаил - в 2015 году, а младшая дочь Мария появилась на свет в 2024 году.

Сыновья спортсмена уже несколько лет живут в Испании, вместе с родителями Екатерины. Женщина признавалась, что болезненно переживает разлуку с ними.

