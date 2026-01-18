Одежда, которую вы точно недооценивали, снова в тренде: что искать в шкафу

"Папины" рубашки позволяют создавать образ вокруг них.

Весной 2026 года мода снова сделает ставку на универсальные вещи с характером. Одной из таких стали немного большие, лаконичные и лишенные намеренной трендовости "папины рубашки".

Как пишет Glamour, они легко вписываются в базовый гардероб и работают почти с любым низом - от джинсов до юбок и классических брюк. Главное преимущество в том, что эта одежда не требует сложной стилизации. Каждый тип имеет собственное настроение и позволяет собрать образ без лишних усилий.

Вот шесть типов "папиных" рубашек и шесть способов сделать их по-настоящему стильными:

Видео дня

Академическая . Напоминает стиль интеллектуала вне аудитории. Чтобы образ не выглядел слишком серьезно, стоит добавить какую-то неожиданную деталь. Такая рубашка хорошо сочетается с прямыми джинсами темно-синего цвета и лоферами или с белой льняной миди-юбкой и сандалиями. Льняная . Легкая ткань и нейтральные оттенки способны придать образу ощущение спокойствия и непринужденности. Льняная рубашка подходит к кремовым палаццо или длинной джинсовой юбке с ремнем. Также образ можно дополнить мюлями на невысоком каблуке и структурированной сумкой. Полосатая . Расслабленная рубашка в мягкую полоску выглядит ностальгично, но не устарело. Ее можно сочетать с белыми широкими джинсами и кожаными ботинками или с карандашной юбкой цвета camel и тонким свитером, накинутым на плечи. Классическая . Белая или светло-серая рубашка с четким кроем является базой, не требующей акцентов. Она одинаково уместна с классическими черными брюками или с темным денимом и оксфордами, создавая сдержанный и собранный образ. Структурированная . Рубашка с более четкой формой и более плотной тканью выглядит собранно, но не формально. Она хорошо сочетается с прямыми брюками графитового цвета или с джинсами и обувью на невысоком каблуке. А добавить образу легкости помогут подвернутые манжеты. Фланелевая . Клетка и мягкая фактура почти всегда добавляют образу характера. Фланелевую "папину" рубашку можно носить с темными джинсами, юбкой и высокими сапогами или как верхний слой поверх базовой футболки.

Напомним, недавно модные обозреватели предупредили о возвращении в моду джинсов со шнуровкой, которые когда-то можно было найти почти в каждом шкафу.

Вас также могут заинтересовать новости: