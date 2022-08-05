На Южнобугском направлении враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки беспилотниками.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Николаевке в Одесской области..

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области", - говорится в сообщении.

Отметим, тревога продолжалась в области с 01:47 до 02:12.

Всего на Южнобугском направлении, как отметили в Генштабе, основные усилия противник сосредоточивает на недопущении продвижения наших войск.

Поддерживает высокую интенсивность ведения разведки БпЛА. Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленая Роща.

Как писал УНИАН, 31 июля по территории одной из общин Одесского района был нанесен ракетный удар.

Утром в пятницу, 5 августа, российские оккупанты атаковали один из районов Николаева.

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