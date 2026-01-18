'Подрывают отношения': восемь стран НАТО раскритиковали тарифный шантаж Трампа

Восемь стран-членов НАТО заявили о солидарности с Данией и народом Гренландии.

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания считают, что угрозы введения пошлин со стороны президента США Дональда Трампа "подрывают трансатлантические отношения". Об этом говорится в совместном заявлении стран, которое опубликовано на сайте немецкого правительства.

"Угрозы введения тарифов подрывают трансатлантические отношения и создают риск опасной спирали ухудшения ситуации. Мы будем и впредь действовать единодушно и скоординированно в нашем ответе. Мы привержены защите нашего суверенитета", - сказано в заявлении.

Также 8 стран-членов НАТО заявили о солидарности с Данией и народом Гренландии. Они подчеркнули, что готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности.

"Как союзники по НАТО, мы привержены укреплению безопасности в Арктике. Это общий трансатлантический интерес. Учения "Arctic Endurance", координируемые Данией и проводимые совместно с союзниками, являются ответом на необходимость усиления безопасности в Арктике. Учения не представляют угрозы для кого-либо", - добавили страны-члены НАТО.

Трамп ввел пошлины против стран НАТО из-за Гренландии - что известно

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Штаты вводят дополнительные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за того, что они выступили против американской аннексии Гренландии. По его словам, США на протяжении многих лет фактически субсидировали Данию, все страны Европейского Союза и другие государства.

Также Трамп озвучил тезис о том, что Китай и Россия якобы хотят забрать Гренландию себе, а Дания ничего не может с этим поделать. По словам Трампа, только США под его личным руководством способны защитить остров.

Президент США анонсировал введение дополнительных пошлин в размере 10% на весь импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Новые правила вступят в силу с 1 февраля, а с 1 июня эта пошлина будет повышена до 25%.

