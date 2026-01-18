Туалетный коллапс: самый дорогой авианосец США 'тонет' в бытовых проблемах

Самый дорогой авианосец мира не может избавиться от проблемы, которую ВМС США уже переживали ранее.

Новейший атомный суперавианосец ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78), который считается самым дорогим и самым технологичным боевым кораблем в мире, продолжает сталкиваться с неожиданной, но хронической проблемой – регулярными сбоями туалетной системы. Речь идет о вакуумной системе сбора и транспортировки отходов (VCHT), которая засоряется даже через пять лет после первого обнаружения дефектов.

Об этом сообщает NPR. По данным журналистов, система VCHT, похожая на те, что используются на круизных лайнерах, неоднократно выходила из строя с момента развертывания авианосца стоимостью около 13 млрд долларов в 2023 году.

"Она потребляет меньше воды, но система на USS Ford значительно сложнее. О поломках сообщают с самого начала службы корабля", – отмечает NPR.

Проблема, которую ВМС уже проходили

Ситуация выглядит особенно показательной, учитывая, что ВМС США уже имели серьезные проблемы с аналогичной системой на USS George H. W. Bush (CVN-77) – последнем авианосце класса Nimitz и первом, где применили вакуумную канализацию.

В 2011 году на CVN-77 дважды одновременно вышли из строя все 423 туалета. Тогда, по данным The Washington Post, морякам приходилось пользоваться душевыми кабинами, промышленными раковинами, бутылками или же терпеть, что в отдельных случаях приводило к проблемам со здоровьем.

Представители ВМС объясняли поломки тем, что моряки смывали в унитазы "несоответствующие предметы" – от одежды и средств женской гигиены до столовых приборов и даже швабр.

Дорогое и сложное решение

Согласно отчету Правительственного управления подотчетности США (GAO) за март 2020 года, на CVN-78 обнаружили около 150 системных проблем с обслуживанием, включая туалеты, которые оказались недостаточно рассчитанными на экипаж более 4 тысяч человек.

Для борьбы с постоянными засорами ВМС вынуждены регулярно промывать канализационную систему кислотой. Такая процедура эффективна, но стоит более 400 тысяч долларов каждый раз и может выполняться только на верфях или специализированных ремонтных базах – в море это невозможно из-за технических и экологических ограничений.

Никакого плана "Б"

Система VCHT транспортирует отходы через почти 250 миль труб. Если из-за засора теряется вакуум в любом участке, все туалеты на корабле становятся непригодными для использования. Во время одной из аварий на CVN-77 ремонт длился 35 часов непрерывной работы, при этом на борту не было никаких резервных решений вроде портативных туалетов.

Ситуацию на USS Gerald R. Ford осложняет и то, что это первый авианосец с гендерно-нейтральными туалетами без писсуаров. Критики отмечают, что такие санузлы занимают больше места, хотя женщины составляют менее 18% личного состава ВМС США.

Поломки во время боевого развертывания

CVN-78 находится в море уже более семи месяцев, и, по данным NPR, проблемы с VCHT только обострились.

"Ежедневно с июня 2023 года экипаж получает вызовы на ремонт или прочистку частей системы VCHT", – говорится в документе ВМС США, полученном по запросу в соответствии с Законом о свободе информации.

Одним из возможных решений ВМС называют увеличение количества технических команд, что фактически означает увеличение экипажа – несмотря на то, что авианосец проектировали с расчетом на автоматизацию и сокращение персонала.

Не единственная проблема

Туалетная система – лишь одна из ряда новых технологий, которые не оправдали ожиданий на USS Gerald R. Ford. Ранее месяцы ушли на устранение проблем с подъемниками боеприпасов, а президент Дональд Трамп публично критиковал электромагнитные катапульты, призывая вернуться к паровым. О туалетах он, впрочем, не упоминал.

Некоторые эксперты считают, что использование VCHT на боевых кораблях было ошибкой.

"Возможно, это пример того, что стоило оставить старую систему, а не внедрять новые технологии", – заявил аналитик Института Гудзона Брайан Кларк в комментарии NPR.

USS Gerald R. Ford – что известно о самом современном авианосце США

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день американский корабль USS Gerald R. Ford (CVN 78) является крупнейшим авианосцем в мире. Его длина составляет примерно 335 метров, а весит он более 100 000 тонн.

Этот авианосец может одновременно нести более 75 самолетов. Отмечается, что этот корабль перевозит различные модели самолетов, в частности - эскадрилью двухместных истребителей F/A-18F Super Hornet и три эскадрильи одноместных истребителей F/A-18E Super Hornet.

