Неделя начнется с морозов: Диденко поделилась прогнозом на 19 января

На дорогах сохранится гололедица.

В ближайшие сутки в Украине будет морозная погода, на дорогах сохранится гололедица. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, в понедельник, 19 января, ночью ожидается -14...-22 градуса, днем -9...-14 градусов.

"В южной части будет на несколько градусов выше, однако также морозно, даже в Крыму.

Видео дня

Морозную погоду будет компенсировать отсутствие осадков и периодически солнечные лучи", - написала синоптик.

Диденко добавила, что сухую погоду и в дальнейшем будет организовывать Азиатский антициклон, который "своими ветвями высокого атмосферного давления касается и Украины".

Погода в Украине

Как сообщал ранее УНИАН, по прогнозу синоптика Виталия Постриганя, морозы в Украине могут продлиться до февраля. На потепление можно рассчитывать только "при условии ослабления позиций этой горы холода", сказал он.

Также мы писали, что аномальная погода возле Чернобыля стала испытанием для диких животных. По словам работников заповедника, образование ледяной корки на растительности и плотного наста на поверхности снега затруднило передвижение зверей, мешает убегать от хищников, затрудняет поиск пищи и существенно повышает энергозатраты.

Вас также могут заинтересовать новости: