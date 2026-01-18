Бывший муж Шеннен Догерти пытается отменить соглашение, подписанное за день до ее смерти

Актриса обвиняла его в измене.

Бывший муж американской актрисы Шеннен Догерти ("Зачарованные", "Беверли-Хиллз") - фотограф Курт Исвариенко - подал судебные документы с требованием пересмотреть условия их развода.

Об этом сообщает People со ссылкой на материалы суда Лос-Анджелеса. Юристы Исвариенко заявляют, что соглашение о разводе якобы было подано не в тот суд, а следовательно - этот суд не имеет полномочий заставлять его выполнять условия договоренностей. Также сторона фотографа настаивает, что после смерти Догерти судебный процесс должен был быть прекращен, а само соглашение вообще не следовало регистрировать.

Шеннен Догерти подала на развод в 2023 году после 11 лет брака. В июле 2024 года, за день до смерти актрисы, стороны подписали окончательное соглашение. В тот же день актриса скончалась после длительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Видео дня

Ранее представители наследства актрисы заявили, что Исвариенко не выполнил ряд финансовых обязательств, предусмотренных соглашением. В частности, речь шла о продаже дома Догерти в Техасе стоимостью около 1,5 млн долларов с последующим распределением средств поровну между ним и наследственным фондом актрисы. По словам юристов, дом так и не был выставлен на продажу.

Кроме того, по условиям соглашения Исвариенко должен был выплатить наследникам Догерти 100 тысяч долларов за ее долю в самолете Mooney M-20. Однако, как утверждает сторона актрисы, он удержал часть суммы и не перечислил деньги полностью. Также ему вменяют отказ вернуть личные вещи Догерти, включая фотографии. В своем новом заявлении Исвариенко поставил под сомнение полномочия руководителя трастового фонда Шеннен Догерти представлять интересы ее наследства в суде.

Как известно, после подачи на развод представители актрисы заявляли, что это было вынужденное решение. Впоследствии сама Догерти рассказала, что узнала о измене мужа незадолго до операции по удалению опухоли мозга. По ее словам, отношения фактически завершились еще до официального разрыва.

Напомним, в июле прошлого года скончался австралийский актер Джулиан Макмехон, известный по роли Коула в сериале "Зачарованные".

Вас также могут заинтересовать новости: