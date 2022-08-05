Беларуский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что у него и коллег нет доверия к штабу Светланы Тихановской.
Об этом говорится в посте в Telegram беларуса.
Цепкало обвинил штаб во главе с Тихановской и Латушко в непрозрачных решениях.
"Инициативы, которые мы придумали, так и не были поддержаны, обращения в различные правительства по поводу эффективности использования затраченных средств также не были поддержаны - ни Латушко, ни Тихановской", - высказался он.
Ближайших советников Тихановской Цепкало обвинил в "проворачивании каких-то миллионых средств".
"Нет доверия к тем решениям, которые будут приниматься", - заявил Цепкало, объясняя, что ни он, ни его жена не будут присутствовать на конференции демократических сил в Вильнюсе.
"Он нам не батька, а она нам не мамка", — добавил политик в своем посте.
Судьба оппозиции Беларуси
Светлана Тихановская - в прошлом домохозяйка и жена политического блогера Сергея Тихановского.
Во время протестов в стране в 2020 году в связи с фальсификацией президентских выборов сбежала в Литву - из-за больших рисков быть схваченной силовиками Лукашенко.
В настоящее время именно Тихановская представляет демократическое крыло беларуской политики. Ее муж заключен режимом на Родине.