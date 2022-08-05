Цепкало обвинил штаб во главе с Тихановской и Латушко в непрозрачных решениях.

Беларуский оппозиционер Валерий Цепкало заявил, что у него и коллег нет доверия к штабу Светланы Тихановской.

Об этом говорится в посте в Telegram беларуса.

Цепкало обвинил штаб во главе с Тихановской и Латушко в непрозрачных решениях.

"Инициативы, которые мы придумали, так и не были поддержаны, обращения в различные правительства по поводу эффективности использования затраченных средств также не были поддержаны - ни Латушко, ни Тихановской", - высказался он.

Ближайших советников Тихановской Цепкало обвинил в "проворачивании каких-то миллионых средств".

"Нет доверия к тем решениям, которые будут приниматься", - заявил Цепкало, объясняя, что ни он, ни его жена не будут присутствовать на конференции демократических сил в Вильнюсе.

"Он нам не батька, а она нам не мамка", — добавил политик в своем посте.

Судьба оппозиции Беларуси

Светлана Тихановская - в прошлом домохозяйка и жена политического блогера Сергея Тихановского.

Во время протестов в стране в 2020 году в связи с фальсификацией президентских выборов сбежала в Литву - из-за больших рисков быть схваченной силовиками Лукашенко.

В настоящее время именно Тихановская представляет демократическое крыло беларуской политики. Ее муж заключен режимом на Родине.

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