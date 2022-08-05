Били из разного оружия, в частности, "Ураганов".

Этой ночью взрывы на Днепропетровщине раздавались все время. Россияне били по двум районам области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Российская армия накрыла огнем два района - Никопольский и Криворожский. Били из разного оружия. По Никополю враг дважды попал из "Градов". В город прилетело 40 реактивных снарядов. Повреждены до 10 частных домов и хозяйственных построек. Произошло возгорание на местном предприятии - уничтожен автобус и несколько автомобилей", - сообщил он.

По словам главы ОВА, людей, к счастью, не задело.

Кроме этого, враг направил ракету X-59 на Мирскую общину (40 километров от Никополя в сторону админграницы с Запорожской областью).

"Есть разрушение жилья. Выведен из строя газовод. Предварительно, без пострадавших", - отметил Резниченко.

Били и по Криворожскому району.

"Ударили из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская общины. Люди невредимы", - резюмировал глава обладминистрации.

Как писал УНИАН, 4 августа оккупанты накрыли из "Ураганов" Криворожский район Днепропетровской области, ранена женщина.

3 августа стало известно, что оккупанты дважды накрыли огнем Криворожский район - нанесли удары из "Ураганов" кассетными снарядами по Зеленодольской общине. В результате обстрела был ранен 73-летний мужчина, повреждены десятки домов.

Вас также могут заинтересовать новости: