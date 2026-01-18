Дания официально завершает эпоху F-16 после 46 лет службы: кому передадут истребители

Вместо Fighting Falcon Дания переходит на F-35, а выведенные из эксплуатации истребители усиливают авиацию Украины и Аргентины.

Королевские Воздушные силы Дании официально завершают эксплуатацию истребителей F-16 Fighting Falcon, поставив точку в истории, которая длилась 46 лет. Об этом несколько дней назад подтвердили Вооруженные силы и Министерство обороны страны, передает Zona Militar.

В то же время датские F-16 не исчезают с неба окончательно: самолеты продолжат службу в составе Воздушных сил Украины и Аргентины, куда их передают в рамках действующих договоренностей.

От Starfighter до Fighting Falcon

В конце 1970-х годов Дания, как и ряд европейских стран НАТО, нуждалась в замене устаревших истребителей F-104 Starfighter. Вместе с Бельгией, Нидерландами и Норвегией Копенгаген присоединился к "Европейской программе F-16" (EPAF), став одним из первых иностранных операторов нового американского легкого истребителя.

Первоначальный заказ Дании включал 46 одноместных F-16A и 12 двухместных F-16B Block 1, первые из которых поступили на вооружение 28 января 1980 года. Впоследствии самолеты были модернизированы до стандарта Block 10, а флот пополнился машинами Block 15, которые заменили Saab Draken.

На протяжении десятилетий датские F-16 неоднократно проходили модернизацию, в частности по программе MLU (Mid-Life Update), что позволило существенно продлить срок их службы и расширить боевые возможности.

Официальная церемония прощания

Завершение эксплуатации F-16 в Дании официально отметят 18 января на авиабазе Скридструп. Церемонию возглавит министр обороны Троельс Лунд Поульсен. Во время мероприятия будет представлен истребитель F-16, который находился на службе, и новый F-35, символизирующий смену поколений боевой авиации.

К участию приглашены несколько поколений военных и пилотов, которые служили на Fighting Falcon и формировали его историю в Дании.

Новая страница для F-16

Хотя Дания, вслед за Нидерландами и Норвегией, вывела F-16 из своего боевого состава, эти самолеты продолжают службу за рубежом. В начале декабря Аргентина получила первые шесть из 24 истребителей F-16A/B MLU, поставки которых должны завершиться до конца 2028 года.

Украина, в свою очередь, уже активно применяет переданные Данией F-16 в боевых миссиях – от противовоздушной обороны до ударных операций и огневой поддержки. По имеющейся информации, Дания уже передала Украине 12 из 19 обещанных самолетов.

F-16 – последние новости

Как сообщал УНИАН, украинским летчикам пришлось создавать собственные тактические подходы к применению истребителя F-16, поскольку западная подготовка не соответствовала реалиям войны против России. Об этом в видеоинтервью для YouTube-канала Воздушных сил ВСУ рассказал один из первых украинских пилотов F-16, имя которого не разглашается.

Украина уже официально получила 44 из 87 истребителей F-16, которые пообещали передать европейские страны. Первые экипажи для американских самолетов проходили подготовку в Румынии, где коалиция стран НАТО, в частности США, обучала украинских пилотов, техников и другой персонал обслуживать и эксплуатировать эти машины.

