Дания официально завершает эпоху F-16 после 46 лет службы: кому передадут истребители

Королевские Воздушные силы Дании официально завершают эксплуатацию истребителей F-16 Fighting Falcon, поставив точку в истории, которая длилась 46 лет. Об этом несколько дней назад подтвердили Вооруженные силы и Министерство обороны страны, передает Zona Militar.

В то же время датские F-16 не исчезают с неба окончательно: самолеты продолжат службу в составе Воздушных сил Украины и Аргентины, куда их передают в рамках действующих договоренностей.

От Starfighter до Fighting Falcon

В конце 1970-х годов Дания, как и ряд европейских стран НАТО, нуждалась в замене устаревших истребителей F-104 Starfighter. Вместе с Бельгией, Нидерландами и Норвегией Копенгаген присоединился к "Европейской программе F-16" (EPAF), став одним из первых иностранных операторов нового американского легкого истребителя.

Видео дня

Первоначальный заказ Дании включал 46 одноместных F-16A и 12 двухместных F-16B Block 1, первые из которых поступили на вооружение 28 января 1980 года. Впоследствии самолеты были модернизированы до стандарта Block 10, а флот пополнился машинами Block 15, которые заменили Saab Draken.

На протяжении десятилетий датские F-16 неоднократно проходили модернизацию, в частности по программе MLU (Mid-Life Update), что позволило существенно продлить срок их службы и расширить боевые возможности.

Официальная церемония прощания

Завершение эксплуатации F-16 в Дании официально отметят 18 января на авиабазе Скридструп. Церемонию возглавит министр обороны Троельс Лунд Поульсен. Во время мероприятия будет представлен истребитель F-16, который находился на службе, и новый F-35, символизирующий смену поколений боевой авиации.

К участию приглашены несколько поколений военных и пилотов, которые служили на Fighting Falcon и формировали его историю в Дании.

Новая страница для F-16

Хотя Дания, вслед за Нидерландами и Норвегией, вывела F-16 из своего боевого состава, эти самолеты продолжают службу за рубежом. В начале декабря Аргентина получила первые шесть из 24 истребителей F-16A/B MLU, поставки которых должны завершиться до конца 2028 года.

Украина, в свою очередь, уже активно применяет переданные Данией F-16 в боевых миссиях – от противовоздушной обороны до ударных операций и огневой поддержки. По имеющейся информации, Дания уже передала Украине 12 из 19 обещанных самолетов.

Читайте также:
Строительство завода Rheinmetall по производству снарядов в Украине снова отложили: названы причины
Строительство завода Rheinmetall по производству снарядов в Украине снова отложили: названы причины
Какие истребители Украина может получить от Чехии: объяснение экспертов
Какие истребители Украина может получить от Чехии: объяснение экспертов
Полная архаика: появилось видео бомбометания с самолета-амфибии Бе-12 по украинскому катеру
Полная архаика: появилось видео бомбометания с самолета-амфибии Бе-12 по украинскому катеру
На фронте появились новые украинские БПЛА, способные уклоняться от зенитных дронов РФ
На фронте появились новые украинские БПЛА, способные уклоняться от зенитных дронов РФ
Британия нашла неожиданное применение опыту Украины в борьбе с дронами, - Sky News
Британия нашла неожиданное применение опыту Украины в борьбе с дронами, - Sky News

F-16 – последние новости

Как сообщал УНИАН, украинским летчикам пришлось создавать собственные тактические подходы к применению истребителя F-16, поскольку западная подготовка не соответствовала реалиям войны против России. Об этом в видеоинтервью для YouTube-канала Воздушных сил ВСУ рассказал один из первых украинских пилотов F-16, имя которого не разглашается.

Украина уже официально получила 44 из 87 истребителей F-16, которые пообещали передать европейские страны. Первые экипажи для американских самолетов проходили подготовку в Румынии, где коалиция стран НАТО, в частности США, обучала украинских пилотов, техников и другой персонал обслуживать и эксплуатировать эти машины.

Вас также могут заинтересовать новости: